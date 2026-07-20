Месси расплакался после поражения в финале чемпионата мира

Капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал эмоций после поражения в финале первенства планеты-2026 от Испании (0:1).

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После церемонии награждения Месси и его партнеры подошли к трибуне со своими болельщиками, которые в эти минуты скандировали имя 39-летнего Лионеля. Именно в этот момент Месси и расплакался.

Великий аргентинец наверняка провел последний матч за сборную. Он выступает за нее на протяжении 21 года - с 2005 года. В футболке "альбиселесты" Месси стал чемпионом мира в 2022 году, а также дважды завоевал Кубок Америки (2021, 2024). На завершившемся ЧМ Лионель забил восемь мячей и отдал четыре голевых передачи.