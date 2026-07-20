Конец мечты: Аргентина вложила всю душу, но не справилась с Испанией

Перед началом финального матча Чемпионата мира по футболу погода в Буэнос-Айресе испортилась изрядно. Вместо неожиданно пришедшего после победы Аргентины над сборной Англии потепления, температура в столице с привычных зимних 10 градусов подлетела до 23, в воскресенье город проснулся под моросящий дождь, сильные порывы ветра и "леденящие" 8 градусов.

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Но, несмотря ни на что, аргентинцы вели себя активно, и по мере приближения стартового свистка улицы города, кафе и бары стали заполняться людьми, хотя большинство все-таки предпочло остаться дома. Интересно, что в соцсетях и в беседах на улице, аргентинцы говорили о том, что планируют праздновать и устроить массовые гулянья в центре города вне зависимости от исхода матча.

В итоге, уже после игры, моросивший весь день дождь болельщики символично восприняли в качестве слез, которые оплакивали несостоявшуюся мечту обретения четвертой звезды чемпиона мира. В реальности же, "плакал" не только город. Слезы на глазах аргентинцев в этот вечер были вызваны не только поражением, но и осознанием того факта, что это с высокой долей вероятности был последний турнир для их идола Лионеля Месси.

"Месси уходит. Уходит величайший игрок всех времен. Остается лишь вечно благодарить его за все, что он нам дал. Было бы замечательно, если бы сегодня мы праздновали, но им противостояла грозная команда. В спорте так бывает не всегда, но обычно побеждает лучшая команда. Сегодня это была Испания, та самая страна, где Месси начал писать свою легенду. Жизнь иногда замыкает круг довольно причудливым образом", - написал аргентинский телеведущий Родольфо Числеанчи.

Показательным моментом с точки зрения болельщиков, футбольных комментаторов и спортивных экспертов стало то, что проигрыш был воспринят с достоинством, без жалоб и объективно. Аргентина уступила титул чемпиона мира команде, которая превосходила ее на протяжении 115 из 120 минут. Несмотря на поражение, "Скалонета" отдала все силы, продемонстрировав то, чем всегда славилась: самоотверженность, преданность делу и гордость.

Жители аргентинской столицы, да и других городов, со слезами всматриваются в размещенные на улицах экраны, где игроки сборной обнимают своего капитана в его "последнем танго". По улицам Буэнос-Айреса звучат аплодисменты, крики в поддержку Месси и его команды. Пусть и в плохую погоду, но в центре города собралось несколько десятков тысяч человек, которые продолжили распевать песни и кричалки даже после финального свистка. В унисон с этими настроениями главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони после победы Испании в комментарии для телеканала Telefe поблагодарил болельщиков и заявил, что "добраться до финала было невероятно сложно".