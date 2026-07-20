$77.9688.91

"Это говорит о его слабости и беспомощности". Бубнов заявил, что перестал уважать Месси

Rusfootballиещё 1

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал Лионеля Месси за его поведение в финальном матче чемпионата мира.

Эксперт Бубнов заявил, что перестал уважать Месси
© Global Look Press
"Как игрок — великий, да, а как человек… Я уже все, уважать его не буду. Кукурелья ему говорит: "Там пацана чуть не убили. Ну че вы?". И вот так рот поправил. А тот сразу к судье, чтобы его убрать. Это говорит о его слабости и беспомощности, а самое главное — о человеческих качествах", - сказал Бубнов в эфире "Коммент.Шоу".
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Напомним, в концовке основного времени матча аргентинец Энцо Фернандес получил красную карточку за грубое поведение против Пау Кубарси. После этого инцидента капитан аргентинской сборной Лионель Месси указал судье на то, что испанский защитник Марк Кукурелья обращался к нему, прикрывая рот рукой. Подобные действия на ЧМ-2026 арбитры рассматривали как попытку скрыть оскорбления в адрес соперника, и Месси таким образом хотел добиться удаления Кукурельи.

Аргентина в финале чемпионата мира уступила в допонительное время сборной Испании со счетом 0:1.

Rusfootball: главные новости
Спортс: главные новости