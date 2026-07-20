Глава ФБР рассказал о нарушениях на ЧМ-2026
Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель рассказал, что чемпионат мира (ЧМ) по футболу в США прошел без каких-либо серьезных нарушений. Он написал об этом в соцсети X.
Он отметил, что ЧМ-2026 стал самым крупным спортивным событием в истории, побив рекорд посещаемости на десятки процентов.
«Мы справились, ноль серьезных нарушений безопасности на территории всей страны, в то время как мы провели мероприятие, эквивалентное 78 Супербоулам в течении 38 дней», — заявил Патель.
По его словам, было задействовано почти пять тысяч сотрудников из штаб-квартиры, региональных и международных отделений ФБР. Он отметил, что бюро еще никогда не выделяло столько ресурсов для одного мероприятия.
Патель добавил, что ФБР открыло первую школу по борьбе с беспилотниками и изъяло вблизи воздушного пространства мероприятий свыше 700 дронов.
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