Экс-игрок АПЛ рассказал, как сборной Испании удалось остановить Месси в финале ЧМ-2026
Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс рассказал, как сборной Испании удалось оставить форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в финале ЧМ-2026.
«Все постоянно спрашивали: как остановить Месси? Нужно лишить его мяча и заставить его постоянно возвращаться назад. Именно это сегодня сделала Испания. Он подошёл к этому турниру, и был одним из лучших, если не лучшим игроком. Без мяча мы знаем, что он не так хорош, но то, как он способен вдохновлять людей, просто невероятно. Мы становимся свидетелями величия», — приводит слова Ричардса BBC.
На 90+3-й минуте сборная Аргентины осталась в меньшинстве: Энцо Фернандес получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Победный мяч на 106-й минуте забил нападающий сборной Испании Ферран Торрес.
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