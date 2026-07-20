Президент Аргентины обратился к сборной после поражения в ЧМ-2026

Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал благодарственный пост по случаю поражения аргентинской национальной команды в финале чемпионата мира 2026 года от сборной Испании. Встреча завершилась со счётом 0:1 в дополнительное время, а победный мяч забил форвард Ферран Торрес.

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«Эта огромная благодарность для вас! Вы не сдавались до самого конца. Аргентина как всегда на высоте», — написал глава государства на странице в социальной сети Х.

Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями. Испания завоевала второй титул на престижнейшем турнире сборных в своей истории. Первая победа команды на мировом первенстве состоялась в 2010 году.