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Игрок сборной Аргентины не пожал руку Дональду Трампу на церемонии награждения ЧМ

Чемпионат.com

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро отказался пожимать руку президенту США Дональду Трампу после финала чемпионата мира — 2026.

Игрок сборной Аргентины не пожал руку Дональду Трампу на церемонии награждения ЧМ
© Global Look Press

В решающем матче турнира аргентинцы уступили Испании со счётом 0:1 после дополнительного времени. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, которому ассистировал Нико Уильямс.

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Трампа освистали на финале чемпионата мира по футболу

Во время церемонии награждения Трамп вручал медали футболистам обеих команд. Когда очередь дошла до Ромеро, защитник прошёл мимо президента США, не пожав ему руку.

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Аргентинцы являлись чемпионами мира 2022 года, однако не смогли защитить титул.

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