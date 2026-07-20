Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026
Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года, сообщают «Известия».
Данного результата спортсмен добился после завершения финального матча между командами Аргентины и Испании. В восьми матчах на счету француза 10 голов.
Его ближайшим преследователем стал аргентинский форвард Лионель Месси, который забил девять раз, но не отличился в финальном матче.
Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0. Победный год на 106 минуте игры забил Ферран Торрес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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