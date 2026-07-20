Кукурелья: я сделаю татуировку с изображением Луиса де ла Фуэнте на видном месте
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья подтвердил, что сделает татуировку с изображением главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте. Ранее футболист публично пообещал набить такую татуировку в случае победы на чемпионате мира.
«Теперь мне нужно обдумать, где я буду набивать татуировку с изображением Луиса де ла Фуэнте! Я обязательно сделаю её на видном месте! Подумаю об этом во время полёта домой», — приводит слова Кукурельи журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
В финале ЧМ-2026 испанцы встретились с Аргентиной. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время испанцы вырвали победу — 1:0. Единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте.
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