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Де ла Фуэнте о голе Феррана в финале ЧМ: «Жизнь справедлива. Она всегда вознаграждает тех, кто падает, но находит в себе силы подняться»

Sports.ru

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об игре хавбека Феррана Торреса в финале ЧМ-2026 с Аргентиной (1:0 д.в.).

Де ла Фуэнте о голе Феррана в финале ЧМ: «Жизнь справедлива»
© Sports.ru

Игрок «Барселоны» вышел на замену на 62-й минуте и стал автором единственного гола в матче на 106-й. Это был его первый мяч на турнире.

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«Я бы сказал, что жизнь справедлива. Она всегда вознаграждает тех, кто падает, но находит в себе силы подняться.  Эта глава уже позади, но он сам ее написал и заслужил все по праву», – сказал де ла Фуэнте.
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