Де ла Фуэнте о голе Феррана в финале ЧМ: «Жизнь справедлива»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об игре хавбека Феррана Торреса в финале ЧМ-2026 с Аргентиной (1:0 д.в.).

© Sports.ru

Игрок «Барселоны» вышел на замену на 62-й минуте и стал автором единственного гола в матче на 106-й. Это был его первый мяч на турнире.