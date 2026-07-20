Радимов обозначил ключевой момент финала ЧМ-2026
Известный российский экс-футболист Владислав Радимов прокомментировал исход финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время испанцы вырвали победу — 1:0. Радимов выделил ключевой момент встречи.
«Ключевой момент — это абсолютно глупое удаление Фернандеса. Он подвел свою команду. Вдесятером уже устоять в течение 30 минут было сложно», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Аргентинцы являлись чемпионами мира 2022 года, однако не смогли защитить титул.
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