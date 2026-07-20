«Винчич – лучший в составе Аргентины. Его работа в финале – позор». Журналист Карреньо о судье
Журналист Cadena SER Ману Карреньо остался недоволен работой главного арбитра Славко Винчича в финальном матче ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0, дополнительное время).
«Лучшим в составе сборной Аргентины стал Винчич. Если бы в их составе нужно было бы выбрать самого ценного игрока, то им бы стал Винчич. Это позор. Мы одержали победу и безумно рады, поэтому наплевать на судейство. Но работа Винчича – это позор. И мы говорим об этом, когда выиграли, хотя могли бы сказать то же самое, если бы проиграли. Тогда бы мы точно были в ярости. Мы счастливы, потому что на поле была одна команда, но решения Винчина были просто вопиющими. Судейство на чемпионате мира оставило желать лучшего», – заявил Ману Карреньо.
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