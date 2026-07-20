Неймар отреагировал на слёзы и поражение Лионеля Месси в финале ЧМ-2026

Бразильский нападающий Неймар высказался о реакции Лионеля Месси после поражения в финале чемпионата мира.

Журналисты спросили форварда, что он почувствовал, увидев слёзы аргентинца после матча.

«Видеть, как он плачет, и видеть слёзы в его глазах было действительно душераздирающе. Я всегда хотел, чтобы он выиграл этот трофей — чемпионат мира — и завершил карьеру с кубком мира в руках. Мне действительно очень грустно за него», — приводит слова Неймара lndian Sports Network.

Напомним, Неймар и Месси вместе выступали за «Барселону» и «ПСЖ». Месси же выиграл чемпионат мира в составе своей сборной в 2022 году.