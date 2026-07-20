Драка после финала ЧМ, реакция Месси на проигрыш, возможный уход Скалони. Главное к утру
После финального свистка в финале чемпионата мира 2026 года Испания — Аргентина на поле случилась потасовка с участием защитника аргентинцев Леандро Паредеса, капитан сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на поражение команды от испанцев в решающей игре мирового первенства, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о будущем во главе команды после финала ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- После финала ЧМ Испания — Аргентина на поле вспыхнула потасовка с участием Паредеса.
- Месси высказался о поражении сборной Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026.
- Лионель Скалони сделал заявление о своём будущем в сборной Аргентины после финала ЧМ-2026.
- Сборная Испании стала чемпионом мира — 2026, обыграв Аргентину.
- Испания возглавила рейтинг ФИФА, Германия выбыла из топ-10. Россия сохранила позицию.
- Сборная Испании установила рекорд ЧМ. Такого не было ни разу за 96-летнюю историю турнира.
- ФИФА назвала лучшего игрока чемпионата мира — 2026. Это не Лионель Месси.
- Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов ЧМ.
- Эмилиано Мартинес установил рекорд по числу сейвов в финале чемпионата мира.
- Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ по футболу — 2026.
Радимов о поражении Аргентины в финале ЧМ: «Ключевой момент — глупое удаление Энцо. Вдесятером устоять перед Испанией было сложно»
«Спасибо, дорогой Лео Месси, за все, что ты дал южноамериканскому футболу на ЧМ! Легенда и пример того, как нужно верить в себя». Глава КОНМЕБОЛ Домингес о форварде
Президент Турции Эрдоган поздравил Испанию с победой на ЧМ: «Передаю привет дружественному народу Испании от имени моей страны и нации»