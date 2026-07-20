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Родри о получении «Золотого мяча» ЧМ-2026: «Вознаграждение за упорный труд. Я пример преодоления трудностей»

Sports.ru

Хавбек сборной Испании Родри высказался о получении «Золотого мяча» ЧМ-2026 как лучшему игроку турнира.

Родри о получении «Золотого мяча» ЧМ-2026: «Вознаграждение за упорный труд. Я пример преодоления трудностей»
© Sports.ru
«Они видят, что игрок, достигший вершин успеха и упавший в пучину отчаяния (в прошедшем сезоне игрок «Ман Сити» несколько раз получал травмы – Спортс”), благодаря упорному труду в итоге получает вознаграждение.  Я пример преодоления трудностей. Многие меня не знают, но я чувствовал поддержку и любовь людей в Испании», – сказал Родри.
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