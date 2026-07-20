Анхель Ди Мария прокомментировал поражение Аргентины от Испании
Чемпион мира 2022 года Анхель Ди Мария поддержал сборную Аргентины после поражения в финале чемпионата мира — 2026.
«Страна гордится вами. Она объединилась вокруг вашего характера и той любви, которую вы вложили в матчи чемпионата мира. Это лучшая сборная в истории Аргентины. Пять финалов подряд — этого никто не отнимет. Просто спасибо вам!» — написал Ди Мария в социальных сетях.
В решающем матче турнира аргентинцы уступили Испании со счётом 0:1 и завоевали серебряные медали.
Сборная Испании после победы в финале стала двукратным чемпионом мира. Первый титул в истории команда выиграла в 2010 году на турнире в ЮАР.
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