В сборной Аргентины заявили, что испанцы «неделю ныли» о судействе на ЧМ

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди заявил полузащитнику Испании Родри, что футболисты испанской команды на протяжении недели перед игрой жаловались на судейство в пользу аргентинцев на чемпионате мира — 2026, передает Marca.

«Перестань болтать, идиот, вы всю неделю плакали. Ты и Лапорт, оба. Это не круто, вы плакали из-за судей, приятель. Разве ты не видел, что Лапорт сказал на этой неделе?» — сказал Отаменди в ходе перепалки.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По данным Opta, аргентинцы совершили 25 фолов и получили шесть желтых карточек. В финале 2022 года против Франции аргентинцы нарушили правила 26 раз.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.