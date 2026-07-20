В сборной Аргентины заявили, что испанцы «неделю ныли» о судействе на ЧМ

Игрок Аргентины Отаменди заявил, что испанцы неделю жаловались на судейство ЧМ
Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди заявил полузащитнику Испании Родри, что футболисты испанской команды на протяжении недели перед игрой жаловались на судейство в пользу аргентинцев на чемпионате мира — 2026, передает Marca.
«Перестань болтать, идиот, вы всю неделю плакали. Ты и Лапорт, оба. Это не круто, вы плакали из-за судей, приятель. Разве ты не видел, что Лапорт сказал на этой неделе?» — сказал Отаменди в ходе перепалки.
Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.
Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.
«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
По данным Opta, аргентинцы совершили 25 фолов и получили шесть желтых карточек. В финале 2022 года против Франции аргентинцы нарушили правила 26 раз.
Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.
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У Аргентины 25 фолов в матче с Испанией. Это рекорд с финала ЧМ-2022, когда южноамериканцы 26 раз нарушили правила против Франции