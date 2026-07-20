Канчельскис прокомментировал финал ЧМ

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил «Матч ТВ», что команда Аргентины сама виновата в поражении от сборной Испании в финале чемпионата мира‑2026.

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Аргентинцы в дополнительное время уступили испанцам (0:1) в финале ЧМ‑2026. Южноамериканская команда в концовке основного времени осталась вдесятером после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

— Финал есть финал. Аргентинцам не повезло, должны были дотянуть до серии пенальти. Но они сами себя наказали глупым удалением. А испанцы заслужили победу. Они молодцы, — сказал Канчельскис «Матч ТВ».

Сборная Испании стала двукратным чемпионом мира.