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Подросток погиб во время празднования победы на чемпионате мира в Испании

Daily Storm

В испанском городе Сьюдад-Родриго (Кастилия-и-Леон) во время празднования победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу погиб 13-летний подросток. Об этом сообщила местная мэрия. 

Подросток погиб во время празднования победы сборной Испании
© Global Look Press

По данным газеты El País, молодые люди забрались в городской фонтан, часть конструкции которого неожиданно обрушилась. Подросток получил смертельные травмы, несмотря на попытки полицейских оказать ему помощь. 

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Еще два человека пострадали. Власти выразили соболезнования семье и назвали случившееся трагедией для всего муниципалитета.

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