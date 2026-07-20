Подросток погиб во время празднования победы сборной Испании

В испанском городе Сьюдад-Родриго (Кастилия-и-Леон) во время празднования победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу погиб 13-летний подросток. Об этом сообщила местная мэрия.

По данным газеты El País, молодые люди забрались в городской фонтан, часть конструкции которого неожиданно обрушилась. Подросток получил смертельные травмы, несмотря на попытки полицейских оказать ему помощь.

Еще два человека пострадали. Власти выразили соболезнования семье и назвали случившееся трагедией для всего муниципалитета.