Аргентина повторила собственный антирекорд в финале ЧМ

Финал ЧМ-2026 против Испании вошел в историю не только из-за поражения аргентинцев, но и из-за рекордного количества нарушений правил.

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Сборная Аргентины 25 раз сфолила в решающем матче чемпионата мира против Испании, уступив со счетом 0:1 в дополнительное время. Это самый высокий показатель на мундиалях с финала 2022 года, когда команда Лионеля Скалони в игре с Францией нарушила правила 26 раз.

Наиболее грубо в составе аргентинцев действовал защитник Николас Тальяфико, записавший на свой счет пять фолов. По четыре нарушения совершили полузащитник Леандро Паредес и вингер сборной Испании Алекс Баэна.

При этом футболисты испанской команды также нередко вступали в жесткую борьбу, заработав 21 фол за матч. Встреча завершилась победой Испании благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.