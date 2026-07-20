Овечкин переживал за Роналду

Овечкин: переживал за Криштиану Роналду, жалко, что он не прошёл дальше на ЧМ-2026
Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду. На завершившемся чемпионате мира — 2026 Роналду забил три гола, а португальцы дошли до стадии 1/8 финала. Турнир выиграла сборная Испании.
— Португалия тебя расстроила? Или пофиг?
— Меня расстроила. Я переживал за Роналду. Ну, как бы…
— За ветеранчиков переживаешь?
— Да. Ну, смотри. Если Месси для меня это вообще лучший, но жалко было Роналду, что он не прошёл дальше, можно сказать, закончилась его феерия на чемпионатах мира. И за сборную, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
Инфантино пришел в раздевалку Испании и вручил игрокам чемпионские перстни. ФИФА продаст почти 2000 таких – по 148 тысяч долларов
Глава КОНМЕБОЛ Домингес: «Поздравляю Инфантино и ФИФА с великолепной организацией ЧМ-2026. В 2030-м увидимся дома с мечтой о турнире с 64 командами»
У Аргентины 25 фолов в матче с Испанией. Это рекорд с финала ЧМ-2022, когда южноамериканцы 26 раз нарушили правила против Франции