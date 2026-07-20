$77.9688.91

Родри на ЧМ-2026: больше всех касаний, попыток передач, выполненных передач, точных пасов в финальную треть и отборов

Sports.ru

Полузащитник сборной Испании Родри стал лучшим на прошедшем ЧМ-2026 по нескольким статистическим показателям.

Игрок сборной Испании стал лучшим на прошедшем ЧМ по нескольким показателям
© Sports.ru

Хавбек, представляющий «Манчестер Сити», получил «Золотой мяч» чемпионата мира как лучший игрок турнира по версии ФИФА.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Капитан испанской команды завершил турнир лидером по некоторым показателям:

Касания мяча – 910;

Попытки передач – 811;

Завершенные передачи – 756;

Завершенные передачи в финальную треть поля – 204;

Отборы – 26.

30-летний футболист провел восемь матчей на чемпионате мира и не сделал ни одного результативного действия. Его статистику можно изучить по ссылке.

Спортс: главные новости
Главное сейчас