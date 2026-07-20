Игрок сборной Испании стал лучшим на прошедшем ЧМ по нескольким показателям

Родри на ЧМ-2026: больше всех касаний, попыток передач, выполненных передач, точных пасов в финальную треть и отборов
Полузащитник сборной Испании Родри стал лучшим на прошедшем ЧМ-2026 по нескольким статистическим показателям.
Хавбек, представляющий «Манчестер Сити», получил «Золотой мяч» чемпионата мира как лучший игрок турнира по версии ФИФА.
Капитан испанской команды завершил турнир лидером по некоторым показателям:
Касания мяча – 910;
Попытки передач – 811;
Завершенные передачи – 756;
Завершенные передачи в финальную треть поля – 204;
Отборы – 26.
30-летний футболист провел восемь матчей на чемпионате мира и не сделал ни одного результативного действия. Его статистику можно изучить по ссылке.
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