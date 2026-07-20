Игрок сборной Испании стал лучшим на прошедшем ЧМ по нескольким показателям

Полузащитник сборной Испании Родри стал лучшим на прошедшем ЧМ-2026 по нескольким статистическим показателям.

© Sports.ru

Хавбек, представляющий «Манчестер Сити», получил «Золотой мяч» чемпионата мира как лучший игрок турнира по версии ФИФА.

Капитан испанской команды завершил турнир лидером по некоторым показателям:

Касания мяча – 910;

Попытки передач – 811;

Завершенные передачи – 756;

Завершенные передачи в финальную треть поля – 204;

Отборы – 26.

30-летний футболист провел восемь матчей на чемпионате мира и не сделал ни одного результативного действия. Его статистику можно изучить по ссылке.