Что обещали сделать испанцы в случае победы на ЧМ

Чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде завершился победой сборной Испании. ТАСС рассказывает о том, что обещали сделать футболисты команды в случае завоевания титула.

Сборная Испании в финале обыграла команду Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0. Решающий мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Перед началом турнира молодые футболисты команды полузащитники Ламин Ямаль, Гави и Педри, а также защитник Марк Кукурелья пообещали в случае победы выполнить несколько действий.

19-летний Ямаль теперь должен отрастить бороду и усы на три недели. Молодой футболист следит за модой, поэтому новый имидж точно будет противоречить его стилю. 23-летний Педри обещал, что покрасится в блонд. Ранее футболист уже доказывал, что держит свое слово - после победы на чемпионате Европы 2024 года он сделал обещанную короткую стрижку и отрастил усы. Сложнее придется Гави. Он пообещал покрасить волосы в розовый цвет.

27-летний защитник мадридского "Реала" Кукурелья сразу после финального матча подтвердил, что сделает татуировку с лицом главного тренера сборной Испании Луисом де ла Фуэнте. Футболист обещал это сделать в случае победы команды на мировом первенстве и подтвердил свое намерение. Также он обещал завершить карьеру в сборной, но пока не подтвердил это намерение.

Сборная Испании во второй раз стала победителем чемпионата мира. Впервые команда завоевала трофей в 2010 году, переиграв в финале нидерландцев (1:0 после дополнительного времени). Испанцы всего дважды выходили в финал на мировых первенствах. По числу титулов сборная Испании сравнялась с французами и уругвайцами, их опережают команды Бразилии (5), Германии, Италии (по 4) и Аргентины (3). Также в активе испанцев четыре победы на чемпионатах Европы.