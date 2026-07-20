Боец UFC обвинил масонов во влиянии на ЧМ по футболу

Ренато Мойкано: «Фото, где Месси купает Ямаля, масонское. Результат финала на чемпионате мира был известен заранее»
Боец UFC Ренато Мойкано считает, что результат финального матча чемпионата мира Испания – Аргентина (1:0 д.в.) был известен заранее.
«Фотография, на которой Месси купает Ямаля, очень масонская. Кто бы позволил футболисту купать младенца? Исход игры предрешен, они уже знают результат», – написал Мойкано в соцсетях по ходу матча.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Позже Мойкано добавил:
«Илию Топурию принесли в жертву в Белом доме, чтобы Испания выиграла чемпионат мира».
Спортс: главные новости
Аргентинцы получили все 9 последних карточек ЧМ-2026 – 6 в финале против Испании, 3 – в полуфинале с Англией
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о финале ЧМ: «Поздравляем, Испания! Европа празднует вместе с вами»
Шон Стрикленд: «Футбол – это гейская игра. Как взрослый мужик может притворяться, что его ударили?»
Главное сейчас