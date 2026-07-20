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Ренато Мойкано: «Фото, где Месси купает Ямаля, масонское. Результат финала на чемпионате мира был известен заранее»

Sports.ru

Боец UFC Ренато Мойкано считает, что результат финального матча чемпионата мира Испания – Аргентина (1:0 д.в.) был известен заранее.

Боец UFC обвинил масонов во влиянии на ЧМ по футболу
© РИА Новости
«Фотография, на которой Месси купает Ямаля, очень масонская. Кто бы позволил футболисту купать младенца? Исход игры предрешен, они уже знают результат», – написал Мойкано в соцсетях по ходу матча.
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Позже Мойкано добавил:

«Илию Топурию принесли в жертву в Белом доме, чтобы Испания выиграла чемпионат мира».
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