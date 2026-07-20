Друг Роналду раскритиковал игру сборной Аргентины в финале ЧМ

«Аргентины не существовало, Испания 4:0 должна была победить, она на 2-3 головы выше». Журналист и друг Роналду Агирре о финале ЧМ
Эду Агирре, испанский журналист и друг Криштиану Роналду, раскритиковал игру сборной Аргентины в финале ЧМ-2026.
Аргентинцы уступили испанцам (0:1) в финальном матче чемпионата мира.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«Их просто не существовало. В футбольном плане – и мы говорили об этом с самого начала – Испания на две-три головы выше Аргентины. Вот и все, им не могло вечно так везти. Сегодня счет должен был быть 4:0. Испания продемонстрировала явное превосходство в игре... У соперника не было моментов – ни единого шанса у Аргентины. В конце они пытались спастись в отчаянной суматохе, но, если бы они забили, это было бы несправедливо. Весь мир видел, что произошло с отмененным голом Нико Уильямса. Испания – заслуженный чемпион», – заявил Агирре после игры в программе El Chiringuito.
Спортс: главные новости
Мужчины 67 и 88 лет умерли в Аргентине во время финала ЧМ после остановки сердца. В центре Буэнос-Айреса люди получили травмы из-за падений, драк и алкогольного опьянения
Хитцльспергер об Аргентине: «Паредес, Энцо, Отаменди – да и все остальные – показали просто отвратительное спортивное поведение. А я думал, что сборная Парагвая вела себя плохо»
Пенелопа Крус станцевала в майке Ямаля, празднуя победу Испании на ЧМ
Главное сейчас