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«Аргентины не существовало, Испания 4:0 должна была победить, она на 2-3 головы выше». Журналист и друг Роналду Агирре о финале ЧМ

Sports.ru

Эду Агирре, испанский журналист и друг Криштиану Роналду, раскритиковал игру сборной Аргентины в финале ЧМ-2026.

Друг Роналду раскритиковал игру сборной Аргентины в финале ЧМ
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Аргентинцы уступили испанцам (0:1) в финальном матче чемпионата мира.

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«Их просто не существовало. В футбольном плане – и мы говорили об этом с самого начала – Испания на две-три головы выше Аргентины. Вот и все, им не могло вечно так везти. Сегодня счет должен был быть 4:0. Испания продемонстрировала явное превосходство в игре... У соперника не было моментов – ни единого шанса у Аргентины. В конце они пытались спастись в отчаянной суматохе, но, если бы они забили, это было бы несправедливо. Весь мир видел, что произошло с отмененным голом Нико Уильямса. Испания – заслуженный чемпион», – заявил Агирре после игры в программе El Chiringuito.
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