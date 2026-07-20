Защитник «Зенита» высказался о победе Испании на ЧМ

«На этом чемпионате мира и вправду выиграл футбол». Дивеев — о победе Испании на ЧМ-2026
Защитник футбольного клуба «Зенит» Игорь Дивеев высказал мнение о победе сборной Испании на чемпионате мира 2026 года. В воскресенье, 19 июля, испанская команда одержала победу над Аргентиной (1:0 д. вр.). Решающий гол на 106‑й минуте забил нападающий Ферран Торрес. В конце основного времени южноамериканская команда осталась вдесятером после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.
«Испанцы очень хорошо смотрелись не только в финале, но и в полуфинале с командой Франции. Очень хороший контроль, они спокойны с мячом. Очень понравился в той игре Родри, так что можно сказать, что на этом чемпионате мира и вправду выиграл футбол», — сказал Дивеев в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».
Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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