Два человека умерли в Аргентине во время финала ЧМ

Во время финального матча ЧМ в Аргентине скончались два человека, сообщает TyC Sports.

© Sports.ru

Сборная Аргентины уступила Испании (0:1, доп. время) в финале ЧМ-2026.

Служба экстренной медицинской помощи (SAME) подтвердила смерть двух человек в Буэнос-Айресе от остановки сердца во время финала. По данным SAME, погибшими были мужчины в возрасте 67 и 88 лет. Также сообщается, что еще один человек остается в больнице в тяжелом состоянии.

Согласно официальным записям службы, был произведен вызов скорой помощи в связи с состоянием 67-летнего мужчины, находившегося у себя дома. Несмотря на попытки проведения сердечно-легочной реанимации, спасти его не удалось, и впоследствии была констатирована смерть.

Второй погибший, 88-летний мужчина, столкнулся с аналогичной проблемой со здоровьем, его дочь вызвала скорую, когда у него начались трудности с дыханием. После реанимационных мероприятий его доставили в больницу, где он скончался, проведя в стационаре чуть более пяти часов.

Министерство здравоохранения Буэнос-Айреса также сообщило о 72-летнем мужчине, находящимся в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Медицинская помощь потребовалась ему из-за затрудненного дыхания и внезапной боли в груди.

Празднования у Обелиска в центре города привели к ряду травм. 47-летний мужчина упал с высоты около четырех метров, получив перелом-вывих левой стопы, что потребовало его срочной транспортировки в медицинское учреждение.

Издание Infobae также сообщило о многочисленных случаях алкогольного опьянения и травматизма, а также об оказании помощи пострадавшим с рваными ранами и травмами лица или носа, полученными в результате падений и драк.