Кадыров высказался о ЧМ

Кадыров о ЧМ-2026: «Не скажу, что болел в полном смысле слова за кого-то в турнире, где в спорт вмешивается политика. Скорее, у меня были некоторые предпочтения. Попробуйте отгадать»
Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая команду Аргентины в финале со счетом 1:0.
«Главным спортивным событием этого лета, несомненно, стал чемпионат мира по футболу. Сотни миллионов людей во всех уголках Земли наблюдали за ходом зрелищного турнира. Практически в каждом матче нас ждали неожиданные развязки, сенсации, триумфы и разочарования. К футболу, как и к любому виду спорта, можно относиться по-разному, но финал Чемпионата мира равнодушным не оставляет никого. Накануне в Грозном, на площади перед современным гипермаркетом «ВкусДом», собрались тысячи болельщиков. Специально для них здесь установили большой экран, на котором транслировались игры, в том числе и финальная встреча между сборными Испании и Аргентины. Аналогичные показы были организованы в каждом районе и городах республики. Болельщики по-разному переживали за ту или иную команду, но объединил их именно спорт. В Чеченской Республике любят футбол, и такие совместные просмотры все чаще становятся приятной нормой. За кого болел я? Не скажу, что я болел в полном смысле слова за кого-то в чемпионате, где в спорт вмешивается политика. Скорее, у меня были некоторые предпочтения. Попробуйте отгадать», – написал Кадыров.
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