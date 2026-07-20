Глава УЕФА отказался ехать на финал ЧМ

The Times: глава УЕФА Чеферин не поехал на финал ЧМ из-за скандала с Балогуном
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отказался от посещения финального матча чемпионата мира 2026 года в знак протеста против отмены дисквалификации игрока США Фоларина Балогуна. Об этом сообщает The Times.
Будучи также вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА), Чеферин по действующему протоколу был обязан присутствовать на финальной игре, однако пошел на бойкот из-за недовольства ситуацией с Балогуном.
Согласно опубликованной информации, эта ситуация с американским форвардом сильно испортила отношения ФИФА и УЕФА.
Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.
Балогун принял участие в матче, однако помочь своей сборной не смог — США проиграли Бельгии со счетом 1:4. В четвертьфинале бельгийцы уступили Испании — 1:2. В финале сборная Испании переиграла национальную команду Аргентины.
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