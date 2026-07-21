ФИФА назвала лучшего игрока атаки на ЧМ-2026

ФИФА определила лучших игроков ЧМ-2026 на основе статистических данных.

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Все полевые игроки на турнире получили оценку от нуля до 10 баллов в трёх категориях – атакующие, созидательные и оборонительные действия.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг атакующих игроков, получив оценку 9.12 по итогам ЧМ за действия в атаке — Мбаппе забил 10 голов в восьми матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.

Второе место занял полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем с семью голами в восьми матчах (8.29), третьим стал форвард сборной Аргентины Лионель Месси, забивший восемь мячей в восьми играх (8,06).

ЧМ‑2026 прошёл в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальной стадии, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории сыграли 48 команд.