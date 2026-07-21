Назван лучший игрок ЧМ

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира по футболу. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

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По результатам опроса, в котором приняли участие 472 журналиста из 121 страны, 39-летний аргентинец набрал 1179 очков. По этому показателю он обошел француза Килиана Мбаппе (717 очков) и англичанина Джуда Беллингема (470 очков).

На мировом первенстве Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Мбаппе, на счету которого десять голов.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.