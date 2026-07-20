Россиянин выиграл 30 миллионов рублей благодаря ставке на финал чемпионата мира

Клиент букмекерской конторы выиграл 30 миллионов рублей, поставив на финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Об этом сообщает Sports.

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Россиянин поставил 10 миллионов рублей на ничью в основное время финала. Коэффициент на событие составил 3,05. Ставка россиянина сыграла — команды не смогли отличиться в основное время. Итоговый выигрыш составил 30,5 миллиона рублей.

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. В финале она встречалась с командой Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.

Чемпионат мира-2026 стал первым в истории, где принимали участие 48 команд. Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.