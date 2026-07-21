Месси стал лучшим игроком ЧМ по созданным моментам

Лионель Месси стал лучшим игроком ЧМ-2026 по созданным моментам.
39-летний капитан сборной Аргентины занял первое место по этому показателю, создав 25 голевых моментов.
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Вторую строчку разделили французы Усман Дембеле, Майкл Олисе и Килиан Мбаппе – 18.
По 17 голевых возможностей создали Ашраф Хакими, Леандро Троссард и Деклан Райс.
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Хабиб Нурмагомедов не включил Лионеля Месси в символическую сборную чемпионата мира
Министр транспорта США Даффи о ЧМ: «Пока леваки молились о коллапсе, мы работали. Рекорды установлены, туристы влюбились в Америку. Трамп снова оказался прав»
Месси – лидер ЧМ-2026 по заработанным фолам (20). Доку – 2-й, Беллингем – 3-й
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