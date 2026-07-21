$77.9688.91

Месси – лучший игрок ЧМ по созданным моментам (25). У Олисе, Дембеле и Мбаппе по 18

Sports.ruиещё 1

Лионель Месси стал лучшим игроком ЧМ-2026 по созданным моментам.

Месси стал лучшим игроком ЧМ по созданным моментам
© Sports.ru

39-летний капитан сборной Аргентины занял первое место по этому показателю, создав 25 голевых моментов.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Вторую строчку разделили французы Усман Дембеле, Майкл Олисе и Килиан Мбаппе – 18.

По 17 голевых возможностей создали Ашраф Хакими, Леандро Троссард и Деклан Райс.

Спортс: главные новости
Главное сейчас