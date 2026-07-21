Губерниев высказался о расширении ЧМ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что предпочел бы участие 256 сборных на чемпионате мира.

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В понедельник президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес выразил надежду, что в чемпионате мира 2030 года примут участие 64 команды. Впервые в истории матчи примут шесть стран на трех континентах: планируется, что большинство матчей примут Испания, Португалия и Марокко, а также игры состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

— Чемпионат мира получился одним из самых зрелищных в истории, кто‑то даже говорит, что самым зрелищным. Самое главное — оправдана экономическая модель, 15 миллиардов — огромная прибыль, Инфантино побеждает Европу. Вопрос в том, когда ФИФА остановится. Дальше маячит горизонт в 128 команд. Я бы предпочел 256 сборных, чтобы привлечь не только экономику Кабо‑Верде, но и Юпитера, планеты Шелезяки и Альфа Центавры. На том стоим. Вопрос — когда ФИФА остановится, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что после завершения чемпионата мира‑2026 организация может рассмотреть расширение турнира до 64 сборных. ЧМ‑2026 стал первым в истории турниром, в котором приняли участие 48 команд. Победу одержала сборная Испании.