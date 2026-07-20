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Трамп подвёл итоги ЧМ-2026, упомянув Инфантино

Чемпионат.com

Президент США Дональд Трамп подвёл итоги чемпионата мира 2026 года, упомянув главу ФИФА Джанни Инфантино.

Трамп подвел итоги ЧМ-2026, упомянув Инфантино
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«Чемпионат мира по футболу имел впечатляющий успех! Хочу поблагодарить всех причастных, но особенно наших замечательных сотрудников правоохранительных органов. Уважение, которое все к ним испытывают, вместе с их любовью к нашей стране сделали этот великий чемпионат самым безопасным и зрелищным чемпионатом мира в истории, безусловно! Спасибо также всем остальным участникам и, в частности, молодому и энергичному Эндрю Джулиани (глава рабочей группы Белого дома по ЧМ-2026. – Прим. «Чемпионата»), работающему на правительство Соединённых Штатов Америки, и фантастическому президенту ФИФА Джанни Инфантино за отлично выполненную работу! Немногие смогут когда-либо добиться того, что он сделал, подняв чемпионат мира на такой уровень, который никто не считал возможным. Поздравляю всех!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети.
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ЧМ-2026 прошёл на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. В турнире приняли участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является национальная команда Испании.

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