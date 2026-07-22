ФИФА объявила символическую сборную чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте символическую сборную чемпионата мира-2026.

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Голосование проходило среди болельщиков на сайте ФИФА. Интересно, что в команду вошли лишь три футболиста, представляющую чемпионов мира испанцев: защитники Педро Порро с Марком Кукурельей, а также лучший игрок турнира Родри.

Полностью сборная выглядит следующим образом: Возинья (Кабо-Верде), Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания), Майкл Олисе (Франция), Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия), Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанн (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).

Напомним, что в финальном матче чемпионата мира Испания победила в дополнительное время Аргентину благодаря голу Феррана Торреса - 1:0. Лучшим бомбардиром турнира стал Мбаппе, забивший десять мячей.