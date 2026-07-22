Футболисты сборной Испании получили необычные призы за победу на ЧМ-2026

Футболисты сборной Испании Фабиан Руис и Гави получили необычные призы за победу на ЧМ-2026. Об этом сообщает Andalucia Informacion.

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Игроки получили на двоих 153 килограмма томатов. Гави получил 68,5 килограмма овощей, а Руис — 84,5 кг, соответственно собственному весу. Оба игрока родом из андалусского города Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, известного тем, что там выращивают томаты. Подобные награждения являются местной традицией.

Сборная Испании выиграла ЧМ-2026. В финальном матче она одолела команду Аргентины со счетом 1:0, единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Испанцы во второй раз в истории стали чемпионами мира. Впервые это произошло в 2010 году.