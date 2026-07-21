Стали известны слова Месси в раздевалке после поражения в финале ЧМ

Стали известны слова Месси в раздевалке Аргентины после поражения в финале чемпионата мира
Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступил с речью перед командой после поражения в финале чемпионата мира по футболу 2026 года от Испании. Об этом стало известно журналисту Эрнану Кастильо, чьи слова приводятся на странице в социальной сети X.
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Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. В финале она встретилась с командой Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.
Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов чемпионатов мира. По этому показателю 39-летний аргентинец обошел шведского футболиста Гуннара Грена, который вышел на поле в финале ЧМ-1958 в возрасте 37 лет и 241 дня.
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Месси – лидер ЧМ-2026 по заработанным фолам (20). Доку – 2-й, Беллингем – 3-й