Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины — источник
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси принял решение завершить выступления за национальную команду. Об этом сообщает журналист Эрнан Кастильо в соцсети X.
По информации источника, футболист произнёс эмоциональную речь в раздевалке по окончании финала ЧМ-2026, объявив о том, что эта встреча стала для него заключительной в составе «альбиселесте».
Напомним, сборная Аргентины проиграла Испании в решающем матче турнира со счётом 0:1 в дополнительное время. На завершившемся чемпионате мира Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.
По ходу мирового первенства Лионель первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.
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