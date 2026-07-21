Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси принял решение завершить выступления за национальную команду. Об этом сообщает журналист Эрнан Кастильо в соцсети X.

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По информации источника, футболист произнёс эмоциональную речь в раздевалке по окончании финала ЧМ-2026, объявив о том, что эта встреча стала для него заключительной в составе «альбиселесте».

Напомним, сборная Аргентины проиграла Испании в решающем матче турнира со счётом 0:1 в дополнительное время. На завершившемся чемпионате мира Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

По ходу мирового первенства Лионель первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.