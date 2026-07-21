ESPN опубликовал сборную разочарований ЧМ-2026

Портал ESPN опубликовал символическую команду футболистов, которых издание посчитало не оправдавшими ожиданий на чемпионате мира 2026 года.

В состав выбранных попали вратарь Фернандо Муслера (Уругвай); защитники Нико О’Райли (Англия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Марк Гехи (Англия) и Йозуа Киммих (Германия).

Линию полузащиты образовали Скотт Мактоминей (Шотландия), Федерико Вальверде (Уругвай), Кристиан Пулишич (США), Бруну Фернандеш (Португалия) и Флориан Вирц (Германия), в атаке в символической команде указан Неймар (Бразилия).

Чемпионат мира-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. На нем впервые в истории сыграли 48 команд.

Кубок мира завоевала сборная Испании. В финале «Красная фурия» победила Аргентину со счетом 1:0. Третье место заняла Англия. В игре за бронзу было забито 10 мячей. Англичане одержали победу над Францией — 6:4.