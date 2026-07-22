Месси вернулся в Аргентину частным самолетом после ЧМ. Капитан сборной прилетел в Росарио, чтобы отдохнуть и навестить отца, он не встречался с болельщиками
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси во вторник вернулся в Росарио, чтобы отдохнуть несколько дней после поражения в финале чемпионата мира от Испании (0:1).
Частный самолет Месси приземлился недалеко от его родного города, прилетев из Флориды, США. На публике Лионель не появился, несмотря на то что у аэропорта его ждали болельщики с плакатами и флагами.
Прямо у самолета Месси вместе с семьей сел во внедорожник и уехал в закрытый жилой район Фунес, расположенный примерно в 300 километрах к северу от Буэнос-Айреса.
Футболист прилетел в Росарио также, чтобы увидеться с отцом, о заболевании которого ранее сообщала семья Месси.
Ожидается, что в конце июля или начале августа Месси вернется в «Интер Майами», чтобы продолжить выступления в текущем сезоне МЛС.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Буэнос-Айреса сборную Аргентины встретили на взлетно-посадочной полосе с оркестром. После этого команда в сопровождении полиции проехала по аргентинской столице на автобусе с открытым верхом – поприветствовать сборную вышли несколько тысяч болельщиков. Месси и еще 9 игроковне вернулись вместе со сборной.
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