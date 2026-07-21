«Такого не бывает». Александр Мостовой назвал главное открытие ЧМ-2026
Бывший российский футболист Александр Мостовой назвал главное открытие чемпионата мира — 2026. Так, Мостовой выделил хорошую работу арбитров в рамках турнира.
«Мне очень понравился этот чемпионат мира. Во-первых, расширение себя оправдало. До старта турнира я не представлял, как это будет выглядеть, но сейчас понимаю, что это правильно. Однако ещё больше расширять точно не нужно — получится не пойми что. Главное открытие ЧМ — хорошее судейство. По-моему, ни одного скандала не было. За весь чемпионат мы ни разу не говорили о судействе — такого не бывает. Да, были какие-то помарки, но подобного я не припомню ни на одном турнире. Зато у нас сыграли первый матч за Суперкубок — сразу же грубейшая ошибка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Александр Мостовой: «Главное открытие ЧМ – хорошее судейство. Ни одного скандала – такого не бывает. Зато у нас матч за Суперкубок – сразу грубейшая ошибка»
ФИФА удалила из протокола красную Паредесу за поведение после финала ЧМ. Хавбек Аргентины схватил Гарсию за горло во время потасовки
Маттеус об Аргентине: «Было бы обидно, если бы команда с такой игрой выиграла ЧМ. Футболисты выделялись фолами, спорами. Месси был тенью самого себя, но у него не было поддержки»