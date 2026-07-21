Семин объяснил успех сборной Испании на ЧМ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «Матч ТВ» предположил, что успех сборной Испании на чемпионате мира‑2026 в том числе связан с успешной работой системы детско‑юношеского футбола в стране.

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Сборная Испании в финале ЧМ‑2026 переиграла команду Аргентины (1:0) в дополнительное время.

— Победа сборной Испании закономерна, они шли по восходящей и в физическом, и в игровом плане. Футболисты выглядели лучше с каждой игрой, лучше взаимодействовали. В финальном матче преимущество испанцев было колоссальным.

Если сборная Испании идет по восходящей по всем показателям, то Аргентина — команда, которая завершает определенный этап. Следующая сборная Аргентины будет сильно обновленная, потому что сейчас команда очень возрастная. Аргентинцы сделали всё возможное в финале и в целом на чемпионате мира. Болельщики должны быть благодарны игрокам и тренерам за то, что те так высоко несли знамя. Конечно, была громадная ошибка Энцо Фернандеса, который оставил команду вдесятером, и почти такие же ошибки совершил Леандро Паредес. Травма Лисандро Мартинеса тоже сказалась на команде. Южноамериканцы играли на пределе возможностей, но этого не хватило для победы.

— Вам не кажется, что эта сборная Испании может выиграть ближайший чемпионат Европы?

— Эта команда может выиграть и чемпионат Европы, и еще большой турнир через какое‑то время. Все испанские команды — молодежные, юношеские и взрослые — располагают футболистами, которые уже играют на высочайшем уровне и в состоянии еще прогрессировать. Испанцы часто играют в финалах турниров. В женском футболе чемпионки мира тоже из Испании.

Очень благодатная почва, они прекрасно работают. Посмотрите, сколько испанских тренеров по всему миру. У них есть методики, которые помогают футболистам расти и двигаться дальше. Это громадное преимущество перед сборной Аргентины и другими командами. Каждый год у них появляются новые игроки, а значит, в Испании как‑то по‑особенному работают в детско‑юношеском футболе, — сказал Семин «Матч ТВ».