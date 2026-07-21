Усик станцевал в честь победы сборной Испании на ЧМ

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик станцевал в честь победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу.

Напомним, финальный матч чемпионата мира по футболу между национальными командами Испании и Аргентины состоялся 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении. Победу одержала национальная команда Испании со счётом 1:0.

Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.