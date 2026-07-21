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Месси – игрокам Аргентины перед финалом ЧМ: «Без нервов, ребята, сосредоточимся на игре. Забудем обо всем, хорошо?»

Sports.ru

Лионель Месси призывал игроков сборной Аргентины сохранять спокойствие перед финалом ЧМ-2026.

Выяснилось, что Месси сказал игрокам сборной Аргентины перед финалом ЧМ
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В финльном матче турнира, прошедшем на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси 19 июля, Аргентина уступила Испании со счетом 0:1, пропустив в дополнительное время.

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В подтрибунном помещении перед выходом на поле капитан сборной Аргентины выступил с речью перед партнерами по команде. Видео момента опубликовал ESPN.

«Вперед, парни. Успокойтесь. Давайте без нервов. Просто думайте об игре. Просто забудем обо всем. Забудем обо всем, хорошо? Давайте просто сосредоточимся на игре», – сказал Месси.
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