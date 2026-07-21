Выяснилось, что Месси сказал игрокам сборной Аргентины перед финалом ЧМ

Лионель Месси призывал игроков сборной Аргентины сохранять спокойствие перед финалом ЧМ-2026.

© Sports.ru

В финльном матче турнира, прошедшем на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси 19 июля, Аргентина уступила Испании со счетом 0:1, пропустив в дополнительное время.

В подтрибунном помещении перед выходом на поле капитан сборной Аргентины выступил с речью перед партнерами по команде. Видео момента опубликовал ESPN.