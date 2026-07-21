Король Испании поздравил сборную с победой на ЧМ

Король Испании Филипп VI поздравил сборную страны с победой на чемпионате мира.

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Сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026 (1:0, доп. время).

По возвращении в Мадрид игроки и тренеры испанской команды посетили дворец Сарсуэла – резиденцию короля и королевы Испании, их принял Филипп VI и другие члены королевской семьи.