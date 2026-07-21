Король Испании поздравил сборную с победой на ЧМ

Король Испании – игрокам сборной после победы на ЧМ: «Грандиозный триумф, вы одержали доблестную победу и вошли в историю испанского спорта. Поздравляю от всего сердца»
Король Испании Филипп VI поздравил сборную страны с победой на чемпионате мира.
Сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026 (1:0, доп. время).
По возвращении в Мадрид игроки и тренеры испанской команды посетили дворец Сарсуэла – резиденцию короля и королевы Испании, их принял Филипп VI и другие члены королевской семьи.
«Поздравляю от всего сердца. Это была одиссея, долгий путь, в котором приняли участие 48 команд. Грандиозный триумф. Вы боролись. Вы вернулись слегка уставшими. Вы сталкивались с критикой. Но что все это по сравнению с радостью от того, что вы привезли домой кубок? Вы показали выдержку, стойкость и смелость вместе с вашей техникой, контролем и доминированием на поле, сочетанием разума и сердца. Запаситесь терпением, не отчаивайтесь и оставайтесь верны своему фирменному стилю. Вы были единым фронтом, поддерживающей и великодушной командой. Вы одержали доблестную победу. Вы навсегда останетесь обладателями двух звезд, которые ярко сияют, но все вы – звездная и легендарная команда, вошедшая в историю нашего футбола и всего испанского спорта. Возможно, это не что-то особенное или уникальное, но это выдающееся достижение. Помимо других важных титулов, 16 лет спустя Испания снова стала чемпионом мира благодаря вам. Сегодня мы действующие чемпионы мира [среди мужчин и женщин]. Давайте не будем забывать об этом. Было приятно смотреть на вашу игру в финале и видеть, как вы поднимаете кубок. Я выражаю вам глубочайшую благодарность от имени всей Испании. У вас впереди много празднований, несмотря на усталость, но вы будете наслаждаться ими. Цените каждую улыбку, каждое восклицание и каждую слезинку. Каждый хлопок в ладоши, все поцелуи и объятия, которые вы получите сегодня и после этого. Вы заслужили это», – сказал Филипп VI на приеме.
Король Испании – игрокам сборной после победы на ЧМ: «Грандиозный триумф, вы одержали доблестную победу и вошли в историю испанского спорта. Поздравляю от всего сердца»
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