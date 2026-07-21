Чеченский блогер Асхаб Тамаев пообещал подарить футболисту сборной Испании Ламину Ямалю автомобиль Bugatti, если тот выиграет чемпионат мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Тамаев заявил, что его главная задача — не допустить победы сборной Аргентины и лично нападающего Лионеля Месси.

«Ламин Ямаль, я обращаюсь к тебе. Давай с тобой договоримся: ты забираешь ЧМ, а Лионеля Месси отправляешь домой без кубка — на пенсию. А я тебе дарю любую Bugatti», — пообещал он.

Ямаль вошел в пятерку самых молодых чемпионов мира. Он выиграл чемпионат мира — 2026 в возрасте 19 лет и 6 дней. Более молодыми чемпионами мира становились Пеле (17 лет 249 дней) и Роналдо (17 лет 298 дней), а также итальянец Джузеппе Бергоми (18 лет 174 дня).

Сборная Испании одолела команду Аргентины со счетом 1:0 и выиграла чемпионат мира по футболу. Основное время матча прошло без голов. Единственный мяч в игре на 106-й минуте забил Ферран Торрес.