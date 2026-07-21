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«Порнография приехала». Радимов определил самую убогую сборную на ЧМ-2026

Чемпионат.com

Экс-футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал сборную Чехии самым убогим участником завершившегося чемпионата мира — 2026. Чехи забили два гола на турнире, потерпев два поражения на групповом этапе. Команда проиграла Южной Корее (1:2) и Мексике (0:3), сыграв вничью с ЮАР (1:1).

Радимов определил самую убогую сборную на ЧМ
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«Самая убогая сборная чемпионата мира — это Чехия. Просто… Порнография приехала. Тренер ничего не понимает, каждый матч — по восемь замен. Они еле доползали до 60-й минуты», — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
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Чемпионат мира — 2026 выиграла сборная Испании. В финале турнира испанская команда обыграла сборную Аргентины со счётом 1:0.

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