«Порнография приехала». Радимов определил самую убогую сборную на ЧМ-2026
Экс-футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал сборную Чехии самым убогим участником завершившегося чемпионата мира — 2026. Чехи забили два гола на турнире, потерпев два поражения на групповом этапе. Команда проиграла Южной Корее (1:2) и Мексике (0:3), сыграв вничью с ЮАР (1:1).
«Самая убогая сборная чемпионата мира — это Чехия. Просто… Порнография приехала. Тренер ничего не понимает, каждый матч — по восемь замен. Они еле доползали до 60-й минуты», — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Чемпионат мира — 2026 выиграла сборная Испании. В финале турнира испанская команда обыграла сборную Аргентины со счётом 1:0.
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