Трамп высказал неожиданное мнение о прошедшем ЧМ-2026 по футболу
Президент США Дональд Трамп дал предельно лестную характеристику чемпионату мира по футболу 2026 года, который недавно завершился на американской земле. С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил на мероприятии, цитаты из которого привёл портал Clash Report.
Трамп подчеркнул, что прошедший мундиаль стал лучшим за всю историю проведения турнира. Особо он отметил безупречную организационную составляющую:
«У нас даже не было протестов. Никто не совершал преступлений», — заявил президент, явно подчёркивая мирный и безопасный характер спортивного праздника.
Кроме того, Трамп не стал ограничиваться оценкой прошлого и заговорил о будущем. Он объявил о намерении США подать заявку на проведение чемпионата мира в 2038 году. Обращаясь напрямую к главе ФИФА Джанни Инфантино, американский лидер заявил:
«Мы обязательно должны провести чемпионат мира ещё раз. И сделать это нужно, пока я ещё здесь. Слышишь, Джанни?» — сказал Трамп, давая понять, что этот вопрос для него принципиальный.
Напомним, что победителем турнира стала сборная Испании. В финальном матче испанцы одержали минимальную победу над командой Аргентины — единственный гол на 106-й минуте дополнительного времени забил полузащитник Ферран Торрес. Таким образом, испанская сборная вписала своё имя в историю мирового футбола, а Трамп, со своей стороны, зафиксировал успех страны-хозяйки на организационном уровне.
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