Трамп высказал неожиданное мнение о прошедшем ЧМ-2026 по футболу

Президент США Дональд Трамп дал предельно лестную характеристику чемпионату мира по футболу 2026 года, который недавно завершился на американской земле. С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил на мероприятии, цитаты из которого привёл портал Clash Report.

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Трамп подчеркнул, что прошедший мундиаль стал лучшим за всю историю проведения турнира. Особо он отметил безупречную организационную составляющую:

«У нас даже не было протестов. Никто не совершал преступлений», — заявил президент, явно подчёркивая мирный и безопасный характер спортивного праздника.

Кроме того, Трамп не стал ограничиваться оценкой прошлого и заговорил о будущем. Он объявил о намерении США подать заявку на проведение чемпионата мира в 2038 году. Обращаясь напрямую к главе ФИФА Джанни Инфантино, американский лидер заявил:

«Мы обязательно должны провести чемпионат мира ещё раз. И сделать это нужно, пока я ещё здесь. Слышишь, Джанни?» — сказал Трамп, давая понять, что этот вопрос для него принципиальный.

Напомним, что победителем турнира стала сборная Испании. В финальном матче испанцы одержали минимальную победу над командой Аргентины — единственный гол на 106-й минуте дополнительного времени забил полузащитник Ферран Торрес. Таким образом, испанская сборная вписала своё имя в историю мирового футбола, а Трамп, со своей стороны, зафиксировал успех страны-хозяйки на организационном уровне.