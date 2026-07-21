Стало известно, что Месси сказал команде перед финалом ЧМ

Аргентинский журналист поделился информацией, что Месси сказал команде перед финалом ЧМ
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси перед финалом чемпионата мира – 2026 с Испанией (1:0) сказал команде: «Успокойтесь. Давайте забудем обо всём и просто сосредоточимся на игре». Футболист произнёс это с целью снять с «альбиселесте» напряжение, возникшее из-за обвинений испанской стороны в лояльности судейства к аргентинцам и внешнего давления. Об этом сообщает журналист Клаудио Савойя на странице в социальной сети X.
По информации источника, Месси «хотел заглушить этот шум, защитить своих товарищей по команде и вернуть их к единственному, что они могли контролировать: к мячу».
Молина о поражении Аргентины в финале ЧМ: «Горд быть частью невероятной команды, которая никогда не жаловалась и всегда шла к цели. Больно, что нам не удалось подарить трофей стране»
Гави не считает, что Паредеса следует отстранить за поведение на финале ЧМ: «В футболе есть и более жестокая сторона. Логичнее всего было бы удалить его во время матча»
Скалони о баннере игроков Аргентины про Мальвинские острова: «Я ничего об этом не знал, нам ничего не говорили. Я увидел его так же, как и вы»